FIBA Kadınlar EuroLeague'de şampiyon UMMC Ekaterinburg
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FIBA Kadınlar EuroLeague'de şampiyon UMMC Ekaterinburg

FIBA Kadınlar EuroLeague'de şampiyon UMMC Ekaterinburg
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Volkswagen ArenaHAKEMLER: Özlem Yalman (Türkiye), Jasmina Juras (Sırbistan), Martin Vulic (Hırvatistan)PERFUMERIAS AVENIDA: Dominguez, Hayes 29, Katie Lou Samuelson 6, Karlie Samuelson 7, Hof 8, Milic 8, Alarie 2, Cazorla 3, Rodriguez 5UMMC EKATERINBURG: Vandersloot 12, Quigley 9,...

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SALON: Volkswagen ArenaHAKEMLER: Özlem Yalman (Türkiye), Jasmina Juras (Sırbistan), Martin Vulic (Hırvatistan)PERFUMERIAS AVENIDA: Dominguez, Hayes 29, Katie Lou Samuelson 6, Karlie Samuelson 7, Hof 8, Milic 8, Alarie 2, Cazorla 3, Rodriguez 5UMMC EKATERINBURG: Vandersloot 12, Quigley 9, Stewart 12, Meesseman 19, Griner 14, Jones 9, Torrens 3, Beglova1. PERİYOT: 21-16DEVRE: 30-393. PERİYOT: 53-59

5 FAUL: 36.17 Hof (Perfumerias Avenida)

FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali'nde Rus ekibi UMMC Ekaterinburg, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını 78-68 mağlup ederek şampiyon oldu.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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