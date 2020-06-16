HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

FIBA, Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa kupalarını oynatmama kararı aldı

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Kadınlar Avrupa Ligi'nin yanı sıra erkeklerde ve kadınlarda Avrupa Kupası'nın bu sezon oynanmaması yönünde karar aldı.

FIBA, Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa kupalarını oynatmama kararı aldı
16.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:34

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Kadınlar Avrupa Ligi'nin yanı sıra erkeklerde ve kadınlarda Avrupa Kupası'nın bu sezon oynanmaması yönünde karar aldı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, FIBA Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Turgay Demirel başkanlığındaki toplantıda FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon ilan edilmemesini de kararlaştırdı.

Müsabakalar ertelendiğinde çeyrek final aşamasında olan tüm kulüpler, yönetmeliklere uygun şekilde sıralama puanı alacak.

Gelecek sezon ise yerel ve ulusal mevzuata göre, seyirci olsun veya olmasın (eylül/ekim aylarında) planlandığı gibi başlayacak. Müsabakaların belirlenen tarihte başlamaması halinde organizasyonlar azaltılmış maçlar ile otomatik olarak 2021'in Ocak ayına ertelenecek. Yeni sezon için kura çekiminin tarihleri ise geçici olarak 17 ve 18 Ağustos olarak belirlendi.

Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının planlaması

Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme maçları, seyircili veya seyirci olmadan yahut sınırlı sayıda izleyiciyle planlandığı gibi oynatılacak. Kasım penceresinin oynatılamaması durumunda, bu takvim 2021 yılının Şubat'ındaki maçlarla birleştirilecek. 31 Ocak 2021'de başlayacak ve 15 gün sürecek bu maçlar perşembe, pazar, çarşamba ve cumartesi günleri oynanacak. Oyuncular, 14 Şubat Pazar günü kulüplerine geri dönecek.

Erkekler Avrupa Şampiyonası elemelerinin kasım ayı penceresi de aynı şekilde olası sıkıntıda 2021 Şubat ayında gerçekleştirilecek. Bu durumda şubat penceresindeki karşılaşmalar da gelecek yılın temmuz ayına ertelenecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Spor
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı Spor
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı Spor
Dili boğazına kaçan futbolcuyu hayata döndüren hakem yaşananları anlattı
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi Spor
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu Spor
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız Spor
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gökhan Töre ve N'Sakala'yı istiyor
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Lara Seda Sayan Demet Evgar Türkan Şoray
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Su İlaç Kaza Kadın
Şu an buradasınız: FIBA, Kadınlar Avrupa Ligi ve Avrupa kupalarını oynatmama kararı aldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 16:00:41. #1.14#
title