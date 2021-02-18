FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde tüm çeyrek finalistler belli oldu
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan tüm takımlar belirlendi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan tüm takımlar belirlendi.
A Grubu'ndaki son karşılaşmada İzmit Belediyespor'u yenen Dinamo Kursk, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan son takım oldu.
Türkiye'den Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray'ın karşılaşacağı çeyrek finalde eşleşmeler şöyle:
Perfumerias Avenida (İspanya) - Spar Girona (İspanya)
Sopron Basket (Macaristan) - LDLC ASVEL (Fransa)
Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray
UMMC Ekaterinburg (Rusya) - Dinamo Kursk (Rusya)
Ligde çeyrek finaller, iki maç üzerinden 17-19 Mart'ta yapılacak. Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de boy gösterecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan