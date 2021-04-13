FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Fenerbahçeli Iagupova oldu

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Ukraynalı basketbolcusu Alina Iagupova, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Ukraynalı basketbolcusu Alina Iagupova, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki Iagupova; başantrenörler, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylama sonucu 2020'den sonra bu yıl da MVP ödülüne layık görüldü.

Sezonu 20,6 sayı, 7,6 ribaunt, 4,4 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla tamamlayan Iagupova, sarı-lacivertlilerin dörtlü finale yükselmesinde büyük rol oynadı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 16-18 Nisan tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer