FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Fenerbahçeli Iagupova oldu
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Fenerbahçeli Iagupova oldu

Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Fenerbahçeli Iagupova oldu

Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Ukraynalı basketbolcusu Alina Iagupova, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

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Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Ukraynalı basketbolcusu Alina Iagupova, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki Iagupova; başantrenörler, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylama sonucu 2020'den sonra bu yıl da MVP ödülüne layık görüldü.

Sezonu 20,6 sayı, 7,6 ribaunt, 4,4 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla tamamlayan Iagupova, sarı-lacivertlilerin dörtlü finale yükselmesinde büyük rol oynadı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 16-18 Nisan tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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