FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın İstanbul'da belli olacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın İstanbul'da belli olacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numarasının belli olacağı organizasyonda yarın üçüncülük ve final maçları oynanacak.

Volkswagen Arena'daki mücadelelerin ilkinde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Macar temsilcisi Sopron Basket, saat 15.00'te üçüncülük için karşılaşacak.

Final maçında ise İspanya'nın Perfumerias Avenida takımı ile Rus ekibi UMMC Ekaterinburg saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük kupası, 2012 ve 2016 yıllarının ardından üçüncü kez İstanbul'da sahibini bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz