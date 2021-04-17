FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın İstanbul'da belli olacak.

Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak
Hafta sonu için kritik uyarı! Sahra Çölü'nden gelen toz bulutu tüm ülkeyi etkisi altına alacak

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın İstanbul'da belli olacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numarasının belli olacağı organizasyonda yarın üçüncülük ve final maçları oynanacak.

Volkswagen Arena'daki mücadelelerin ilkinde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Macar temsilcisi Sopron Basket, saat 15.00'te üçüncülük için karşılaşacak.

Final maçında ise İspanya'nın Perfumerias Avenida takımı ile Rus ekibi UMMC Ekaterinburg saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük kupası, 2012 ve 2016 yıllarının ardından üçüncü kez İstanbul'da sahibini bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Antony Blinken Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ryan Babel Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 11:55:31. #1.14#

title