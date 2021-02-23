FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finallerin ev sahipleri belli oldu
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finallerin ev sahipleri belli oldu

23.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:42
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finallerin ev sahipleri belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray arasındaki çeyrek final maçları İspanya'da oynanacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray arasındaki çeyrek final maçları İspanya'da oynanacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki çeyrek final karşılaşmalarına İspanya ve Macaristan'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray eşleşmesinin ilk maçı 17 Mart'ta İspanya'nın Salamanca kentindeki Pabellon Municipal Wurzburg'da gerçekleştirilecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart'ta yine aynı salonda oynanacak.

Çeyrek finaldeki Perfumerias Avenida-Spar Girona eşleşmesi Salamanca'da, Sopron Basket-LDLC ASVEL ile UMMC Ekaterinburg-Dinamo Kursk eşleşmelerinin maçları ise Macaristan'ın Sopron şehrinde yapılacak.

Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de boy gösterecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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