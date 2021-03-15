FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Türk ekipleri karşılaşacak
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Türk ekipleri karşılaşacak

15.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:09
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Türk ekipleri karşılaşacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turunun 2 maçı yarın Kayseri'de yapılacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turunun 2 maçı yarın Kayseri'de yapılacak. İlk maçta iki Türk ekibi Elazığ İl Özel İdare ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaşacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde yapılacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Kayseri'deki diğer son 16 turu maçında ise Macaristan'ın KSC Szekszard takımıyla Fransa'nın Saint-Amand Hainaut Basket takımı karşı karşıya gelecek.

Son 16 turunu geçen ekipler 18 Mart Perşembe günü çeyrek finalde karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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