FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3 maç Kayseri'de oynanacak
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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3 maç Kayseri'de oynanacak

22.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:51
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3 maç Kayseri'de oynanacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu ile çeyrek finallerde oynanacak üç maça Kayseri ev sahipliği yapacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turu ile çeyrek finallerde oynanacak üç maça Kayseri ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, son 16 turu ve çeyrek final karşılaşmaları Türkiye, İspanya ve Romanya'da oynanacak.

16 Mart'taki Birevim Elazığ İl Özel İdare ve Bellona Kayseri Basketbol ile KSC Szekszard ve Saint-Amand Hainaut Basket arasındaki son 16 maçları Kayseri'de yapılacak.

Bu eşleşmelerin galiplerinin karşılaşacağı çeyrek final müsabakası da 18 Mart'ta Kayseri'de oynanacak.

Son 16 turundaki diğer 4 karşılaşma ve 2 çeyrek finale Romanya ev sahipliği yapacak, kalan 2 maç ve bir çeyrek final de İspanya'da gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 9-11 Nisan tarihlerinde tek bir merkezde oynanacak Dörtlü Final ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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