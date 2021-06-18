FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
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FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci maçlar sona erdiA Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda ikinci maçını da kaybetti.

İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci maçlar sona erdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda ikinci maçını da kaybetti. Milliler, Bosna Hersek'e 64-54 yenildi.

Turnuvada ikinci gün maçlarının sonuçları ve puan durumu şöyle:

A Grubu (İspanya):

Slovakya-Belarus: 58-54

İspanya-İsveç: 76-55

TakımlarOGMAYAv.P
1- İspanya211127108193
2- Belarus211107109-23
3- İsveç211129133-43
4- Slovakya211115128-133

B Grubu (İspanya):

Yunanistan-Sırbistan: 51-85

İtalya-Karadağ: 77-61

TakımlarOGMAYAv.P
1- Sırbistan22-171132394
2- İtalya211158147113
3- Karadağ211130132-23
4- Yunanistan2-2106154-482

C Grubu: (Fransa)

Türkiye-Bosna Hersek: 54-64

Belçika-Slovenya: 94-67

TakımlarOGMAYAv.P
1- Bosna Hersek22-134109254
2- Belçika211147127203
3- Slovenya211129139-103
4- Türkiye2-2101136-352

D Grubu: (Fransa)

Hırvatistan-Rusya: 62-73

Çekya-Fransa: 51-71

TakımlarOGMAYAv.P
1- Fransa22-176114624
2- Rusya22-146131154
3- Çekya2-2120144-242
4-Hırvatistan2-2125178-532

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Slovenya'ya 72-47 yenildi.
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Slovenya'ya 72-47 yenildi.
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