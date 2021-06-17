FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi.
İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenildi.
Turnuvada ilk gün maçlarının sonuçları ve puan durumu şöyle:
A Grubu (İspanya):
İsveç-Slovakya: 74-57
Belarus-İspanya: 53-51
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- İsveç
|1
|1
|-
|74
|57
|17
|2
|2- Belarus
|1
|1
|-
|53
|51
|2
|2
|3- İspanya
|1
|-
|1
|51
|53
|-2
|1
|4- Slovakya
|1
|-
|1
|57
|74
|-17
|1
B Grubu (İspanya):
Karadağ-Yunanistan: 70-55
Sırbistan-İtalya: 86-81 (Uzatmada)
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Karadağ
|1
|1
|-
|70
|55
|15
|2
|2- Sırbistan
|1
|1
|-
|86
|81
|5
|2
|3- İtalya
|1
|-
|1
|81
|86
|-5
|1
|4- Yunanistan
|1
|-
|1
|55
|70
|-15
|1
C Grubu: (Fransa)
Bosna Hersek-Belçika: 70-55
Slovenya-Türkiye: 72-47
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Slovenya
|1
|1
|-
|72
|47
|25
|2
|2- Bosna Hersek
|1
|1
|-
|70
|55
|15
|2
|3- Belçika
|1
|-
|1
|55
|70
|-15
|1
|4- Türkiye
|1
|-
|1
|47
|72
|-25
|1
D Grubu: (Fransa)
Rusya-Çekya: 73-69
Fransa-Hırvatistan: 105-63
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Fransa
|1
|1
|-
|105
|63
|42
|2
|2- Rusya
|1
|1
|-
|73
|69
|4
|2
|3- Çekya
|1
|-
|1
|69
|73
|-4
|1
|4-Hırvatistan
|1
|-
|1
|63
|105
|-42
|1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki
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