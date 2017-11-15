Fıba Europe Cup: Lukoil Academic: 76 - İstanbul Bbsk: 80

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup E Grubu 5. maçında deplasmanda konuk olduğu Bulgaristan temsilcisi Lukoil Academic takımını 80-76 mağlup ederek 4. galibiyetini elde etti.



FIBA Europe Cup E Grubu'nda İstanbul BBSK deplasmanda Bulgaristan ekibi Lukoil Academic Sofia takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul BBSK, ilk periyodu 26-23 önde tamamlarken, soyunma odasına da 48-41 üstün girdi. Üçüncü periyodu da 63-57 önde tamamlayan Türk ekibi, mücadeleden 80-76 galip ayrıldı. İstanbul BBSK bu sonuçla 4. galibiyetini elde etti. Mücadelede M. Thompson 21 sayı ile en skorer oyuncu oldu. - İSTANBUL