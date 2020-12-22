FIBA Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi: Darüşşafaka: 71 San Pablo Burgos: 74
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FIBA Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi: Darüşşafaka: 71 San Pablo Burgos: 74

22.12.2020 23:20 | Son Güncelleme: 22.12.2020 23:24
FIBA Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi: Darüşşafaka: 71 San Pablo Burgos: 74

2020 FIBA Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi 9. hafta maçında Darüşşafaka, sahasında San Pablo Burgos'a 74-71 mağlup oldu.

2020 FIBA Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi 9. hafta maçında Darüşşafaka, sahasında San Pablo Burgos'a 74-71 mağlup oldu.

Salon: Ayhan Şahenk

Darüşşafaka: Erkan Veyseloğlu xx 7, Sinan Güler xx 9, Emircan Koşut xx 2, Berk Demir x 5, Josh Magette xxx 11, Doğuş Özdemiroğlu xxx 16, Görkem Doğan x 1, Doruk Dora x, Andrew Delano Andrews xx 13, Grant Jerrett xx 8, Ryan Luther x

Başantrenör: Selçuk Ernak

San Pablo Burgos: Xavier Rabaseda x 2, Omar Sharif Cook x, Vtor Alves Benite x 10, Alex Barrera xx 2, Gregory Alexander Renfroe xx 16, Thaddus Dewayn McFadden Jr. xx 11, Maksim Salash x, Kenneth Horton xxx 20, Miquel Salvo Llambrich x 4, Jordan Djounorou Sakho x, Jasiel Rivero Fernndez xx 5, Dejan Kravic x 4

Başantrenör: Joan Penarroya

1. Periyot: 22-16 (Darüşşafaka lehine)

Devre: 36-40 (San Pablo Burgos lehine)

3. Periyot: 56-55 (Darüşşafaka lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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