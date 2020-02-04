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FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda son 3 çeyrek finalist yarın belli olacak

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselecek son 3 takım, yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

04.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:58
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda son 3 çeyrek finalist yarın belli olacak

Basketbolda FIBA Erkekler Kupası'nda çeyrek finale yükselecek son 3 takım, yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

I Grubu'nda temsilcisi medi Bayreuth, K Grubu'nda Ukrayna'dan Kiev Basket ile Letonya'dan Ventspils ve L Grubu'nda Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji'nin çeyrek final vizesi aldığı organizasyonda, ikinci tur mücadelesi bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

I Grubu'nda birbirlerine Danimarka'da rakip olacak Bakken Bears ile Portekiz temsilcisi Benfica'nın oynayacağı müsabakada galip gelecek takım, adını çeyrek final yazdıracak.

Çeyrek finale yükselecek iki ekibin de son hafta belli olacağı J Grubu'nda 4 takımın da adını son 8 arasına yazdırma ihtimali bulunuyor.

I Grubu'nda bugün TSİ 20.30'da medi Bayreuth (Almanya)-Spirou Basket (Belçika) maçıyla başlayacak ikinci tur son müsabakalarının diğerleri yarın oynanacak. Bu maçların programı TSİ olarak şöyle:

I Grubu

20.30 Bakken Bears (Danimarka)-SL Benfica (Portekiz)

J Grubu

19.30 U-BT Cluj Napoca (Romanya)-Ironi Ness Ziona (İsrail)

19.30 Tsmoki Minsk (Belarus)-CSM CSU Oradea (Romanya)

K Grubu

20.00 Kiev Basket (Ukrayna)-Ventspils (Letonya)

20.30 Egis Kormend (Macaristan)-Landstede Hammers (Hollanda)

L Grubu

15.30 Enisey (Rusya)-ZZ Leiden (Hollanda)

20.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji

Çeyrek final eşleşmeleri

Organizasyonda 4 ve 11 Mart'ta oynanması planlanan çeyrek finalde olası eşleşmeler şöyle:

medi Bayreuth (Almanya)-J Grubu ikincisi

Pınar Karşıyaka-K Grubu ikincisi

J Grubu birincisi-I Grubu ikincisi

K Grubu birincisi-Bahçeşehir Koleji

Kaynak: AA
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