FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tur grupları belli oldu
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ikinci tur gruplarında mücadele edecek ekipler belirlendi.
Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ikinci tur gruplarında mücadele edecek ekipler belirlendi.
Toplam 32 takımın katılımıyla 8 grupta oynanan organizasyonda ilk 2 sırayı alanlar adını ikinci tura yazdırdı.
İkinci turda 4 grupta mücadelesine devam edecek 16 ekipten gruplarında ilk 2 sırada yer bulanlar çeyrek final vizesi alacak.
Heyecanın 11 Aralık Çarşamba günü başlayacağı 2. turda son müsabakalar 5 Şubat 2020'de oynanacak.
Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji'nin L Grubu'nda yer alacağı organizasyonda ikinci tur grupları şöyle:
I Grubu: Benfica (Portekiz), Bakken Bears (Danimarka), medi Bayreuth (Almanya), Spirou Basket (Belçika).
J Grubu: Ironi Ness Ziona (İsrail), U-BT Cluj (Romanya), CSM CSU (Romanya), Tsmoki-Minsk (Belarus).
K Grubu: Landstede Hammers (Hollanda), Egis Kormend (Macaristan), Ventspils (Letonya), Kiev Basket (Ukrayna).
L Grubu: Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka, ZZ Leiden (Hollanda), Enisey (Rusya).