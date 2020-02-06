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FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda final yolu belli oldu

Türk temsilcileri Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka'nın yoluna devam ettiği FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

06.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:06
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda final yolu belli oldu

Türk temsilcileri Bahçeşehir Koleji ve 'nın yoluna devam ettiği FIBA Erkekler Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.


İkinci tur mücadelelerinin dün tamamlandığı organizasyonda Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Almanya'dan medi Bayreuth, Romanya'dan U-BT Cluj Napoca, Ukrayna'dan Kiev Basket, Belarus'tan Tsmoki Minsk, Danimarka'dan Bakken Bears ve Letonya'dan Ventspils, adlarını son 8 takım arasına yazdırdı.


Çeyrek final mücadelelerinin yanı sıra olası yarı final eşleşmelerinin de belli olduğu organizasyonda, çeyrek final müsabakaları 4-11 Mart'ta, yarı final karşılaşmaları 25 Mart-1 Nisan ve final maçları da 22-29 Nisan'da oynanacak.


Eşleşmeler


Pınar Karşıyaka'nın Kiev Basket'le, Bahçeşehir Koleji'nin Ventspils'le mücadele edeceği kupada, Türk takımları yarı finalde de eşleşmeyecek.

Kupada çeyrek final ile olası yarı final eşleşmeleri şöyle:


medi Bayreuth-U-BT Cluj-Napoca


Pınar Karşıyaka-Kiev Basket


Tsmoki Minsk-Bakken Bears


Ventspils-Bahçeşehir Koleji


Yarı final eşleşmeleri


Ventspils-Bahçeşehir Koleji/ Tsmoki Minsk-Bakken Bears


Pınar Karşıyaka-Kiev Basket/ medi Bayreuth-U-BT Cluj Napoca

Kaynak: AA
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