FIBA Erkekler Avrupa Kupası grup maçlarında ilk devre tamamlandı
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda birinci tur grup müsabakalarında ilk devre maçları tamamlandı.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda birinci tur grup müsabakalarında ilk devre maçları tamamlandı.
İlk turda 8 grupta 32 takımın yer aldığı FIBA Avrupa Kupası'nda dünkü üçüncü hafta maçlarıyla ilk devre sona erdi. Türk temsilcilerinden D Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında CSU Sibiu'u 83-81 yenerken, E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka da Belçika'da Phoneix Brüksel'i 79-66 mağlup etti.
İlk 3 maçın ardından 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan iki takım da gruplarında averajla 2. sırada yer alıyor.
Namağlup yoluna devam edenler
Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip ikinci turda 4 gruba ayrılacak.
Organizasyonda 6 takım yoluna namağlup devam ediyor.
A Grubu'nda Benfica (Portekiz), B Grubu'nda Ironi Ness Ziona (İsrail), C Grubu'nda Ventspils (Letonya), D Grubu'nda CSM CSU Oradea (Romanya), F Grubu'nda Tsmoki-Minsk (Belarus) ve H Grubu'nda Egis Kormend (Macaristan) yoluna namağlup devam ediyor.
Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 12-13 Kasım'da oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:
A Grubu
PVSK Veolia (Macaristan)-ZZ Leiden (Hollanda): 87-77
Benfica (Portekiz)-Inter Bratislava (Slovakya): 77-68
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Benfica
|3
|3
|0
|269
|248
|6
|2.
|PVSK-Veolia
|3
|1
|2
|255
|254
|4
|3.
|ZZ Leiden
|3
|1
|2
|256
|257
|4
|4.
|Inter Bratislava
|3
|1
|2
|223
|244
|4
ZZ Leiden-Benfica
B Grubu
Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Kapfenberg Bulls (Avusturya): 76-70
Ironi Ness Ziona (İsrail)-Landstede Hammers (Hollanda): 92-90
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Ironi Ness Ziona
|3
|3
|0
|261
|243
|6
|2.
|Keravnos
|3
|2
|1
|242
|242
|5
|3.
|Landstede Hammers
|3
|1
|2
|264
|244
|4
|4.
|Kapfenberg Bulls
|3
|0
|3
|209
|247
|3
Landstede Hammers-Keravnos
C Grubu
Ventspils (Letonya)-Sigal Priştine (Kosova): 104-84
medi Bayreuth (Almanya)-Apoel Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi): 112-68
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Ventspils
|3
|3
|0
|291
|230
|6
|2.
|medi Bayreuth
|3
|2
|1
|286
|252
|5
|3.
|Sigal Priştine
|3
|1
|2
|266
|275
|4
|4.
|Apoel Nicosia
|3
|0
|3
|211
|297
|3
medi Bayreuth-Ventspils
D Grubu
BC CSU Sibiu (Romanya)-Bahçeşehir Koleji: 81-83
Fribourg Olympic (İsviçre)-CSM CSU Oradea (Romanya): 60-79
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|CSM CSU Oradea
|3
|3
|0
|242
|212
|6
|2.
|Bahçeşehir Koleji
|3
|2
|1
|225
|212
|5
|3.
|Fribourg Olympic
|3
|1
|2
|202
|229
|4
|4.
|BC SBU Sibiu
|3
|0
|3
|241
|257
|3
BC CSU Sibiu-CSM CSU Oradea
E Grubu
Phoenix Brüksel (Belçika)-Pınar Karşıyaka: 66-79
Spirou Basket (Belçika)-Donar (Hollanda): 87-56
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Spirou Basket
|3
|2
|1
|269
|236
|5
|2.
|Pınar Karşıyaka
|3
|2
|1
|232
|204
|5
|3.
|Donar
|3
|1
|2
|188
|227
|4
|4.
|Phoneix Brüksel
|3
|1
|2
|233
|255
|4
Phoenix Brüksel-Donar
F Grubu
Kiev Basket (Ukrayna)-Tsmoki-Minsk (Belarus): 74-99
Levski Lukoil (Bulgaristan)-Dnipro (Ukrayna): 85-78
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Tsmoki-Minsk
|3
|3
|0
|288
|243
|6
|2.
|Kiev Basket
|3
|2
|1
|252
|263
|5
|3.
|Levski-Lukoil
|3
|1
|2
|229
|242
|4
|4.
|Dnipro
|3
|0
|3
|267
|288
|3
Dnipro-Kiev Basket
G Grubu
Sodertalje (İsveç)-Balkan (Bulgaristan): 93-83
Enisey Krasnoyarsk (Rusya)-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 97-87
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Enisey
|3
|2
|1
|276
|247
|5
|2.
|U-BT Cluj
|3
|2
|1
|265
|257
|5
|3.
|Sodertalje
|3
|1
|2
|251
|268
|4
|4.
|Balkan
|3
|1
|2
|245
|265
|4
U-BT Cluj-Sodertalje
H Grubu
Egis Kormend (Macaristan)-Kataja (Finlandiya): 81-75
Legia Varşova (Polonya)-Bakken Bears (Danimarka): 83-84
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Egis Kormend
|3
|3
|0
|242
|216
|6
|2.
|Bakken Bears
|3
|2
|1
|254
|240
|5
|3.
|Legia Varşova
|3
|1
|2
|229
|213
|4
|4.
|Kataja
|3
|0
|3
|200
|256
|3
Egs Kormend-Bakken Bears