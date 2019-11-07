FIBA Erkekler Avrupa Kupası grup maçlarında ilk devre tamamlandı

07.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:44

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda birinci tur grup müsabakalarında ilk devre maçları tamamlandı.

İlk turda 8 grupta 32 takımın yer aldığı FIBA Avrupa Kupası'nda dünkü üçüncü hafta maçlarıyla ilk devre sona erdi. Türk temsilcilerinden D Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji, Romanya deplasmanında CSU Sibiu'u 83-81 yenerken, E Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka da Belçika'da Phoneix Brüksel'i 79-66 mağlup etti.

İlk 3 maçın ardından 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan iki takım da gruplarında averajla 2. sırada yer alıyor.

Namağlup yoluna devam edenler

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 16 ekip ikinci turda 4 gruba ayrılacak.

Organizasyonda 6 takım yoluna namağlup devam ediyor.

A Grubu'nda Benfica (Portekiz), B Grubu'nda Ironi Ness Ziona (İsrail), C Grubu'nda Ventspils (Letonya), D Grubu'nda CSM CSU Oradea (Romanya), F Grubu'nda Tsmoki-Minsk (Belarus) ve H Grubu'nda Egis Kormend (Macaristan) yoluna namağlup devam ediyor.

Sonuçlar ve puan durumu

Gruplarda üçüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 12-13 Kasım'da oynanacak dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

A Grubu

PVSK Veolia (Macaristan)-ZZ Leiden (Hollanda): 87-77

Benfica (Portekiz)-Inter Bratislava (Slovakya): 77-68

S Takım O G M A Y P 1. Benfica 3 3 0 269 248 6 2. PVSK-Veolia 3 1 2 255 254 4 3. ZZ Leiden 3 1 2 256 257 4 4. Inter Bratislava 3 1 2 223 244 4

PVSK Veolia-Inter Bratislava

ZZ Leiden-Benfica

B Grubu

Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Kapfenberg Bulls (Avusturya): 76-70

Ironi Ness Ziona (İsrail)-Landstede Hammers (Hollanda): 92-90

S Takım O G M A Y P 1. Ironi Ness Ziona 3 3 0 261 243 6 2. Keravnos 3 2 1 242 242 5 3. Landstede Hammers 3 1 2 264 244 4 4. Kapfenberg Bulls 3 0 3 209 247 3

Ironi Ness Ziona-Kapfenberg Bulls

Landstede Hammers-Keravnos

C Grubu

Ventspils (Letonya)-Sigal Priştine (Kosova): 104-84

medi Bayreuth (Almanya)-Apoel Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi): 112-68

S Takım O G M A Y P 1. Ventspils 3 3 0 291 230 6 2. medi Bayreuth 3 2 1 286 252 5 3. Sigal Priştine 3 1 2 266 275 4 4. Apoel Nicosia 3 0 3 211 297 3

Apoel Nicosia-Sigal Priştine

medi Bayreuth-Ventspils

D Grubu

BC CSU Sibiu (Romanya)-Bahçeşehir Koleji: 81-83

Fribourg Olympic (İsviçre)-CSM CSU Oradea (Romanya): 60-79

S Takım O G M A Y P 1. CSM CSU Oradea 3 3 0 242 212 6 2. Bahçeşehir Koleji 3 2 1 225 212 5 3. Fribourg Olympic 3 1 2 202 229 4 4. BC SBU Sibiu 3 0 3 241 257 3

Bahçeşehir Koleji-Fribourg Olympic

BC CSU Sibiu-CSM CSU Oradea

E Grubu

Phoenix Brüksel (Belçika)-Pınar Karşıyaka: 66-79

Spirou Basket (Belçika)-Donar (Hollanda): 87-56

S Takım O G M A Y P 1. Spirou Basket 3 2 1 269 236 5 2. Pınar Karşıyaka 3 2 1 232 204 5 3. Donar 3 1 2 188 227 4 4. Phoneix Brüksel 3 1 2 233 255 4

Pınar Karşıyaka-Spirou Basket

Phoenix Brüksel-Donar

F Grubu

Kiev Basket (Ukrayna)-Tsmoki-Minsk (Belarus): 74-99

Levski Lukoil (Bulgaristan)-Dnipro (Ukrayna): 85-78

S Takım O G M A Y P 1. Tsmoki-Minsk 3 3 0 288 243 6 2. Kiev Basket 3 2 1 252 263 5 3. Levski-Lukoil 3 1 2 229 242 4 4. Dnipro 3 0 3 267 288 3

Levski Lukoil-Tsmoki-Minsk

Dnipro-Kiev Basket

G Grubu

Sodertalje (İsveç)-Balkan (Bulgaristan): 93-83

Enisey Krasnoyarsk (Rusya)-U-BT Cluj Napoca (Romanya): 97-87

S Takım O G M A Y P 1. Enisey 3 2 1 276 247 5 2. U-BT Cluj 3 2 1 265 257 5 3. Sodertalje 3 1 2 251 268 4 4. Balkan 3 1 2 245 265 4

Enisey-Balkan

U-BT Cluj-Sodertalje

H Grubu

Egis Kormend (Macaristan)-Kataja (Finlandiya): 81-75

Legia Varşova (Polonya)-Bakken Bears (Danimarka): 83-84

S Takım O G M A Y P 1. Egis Kormend 3 3 0 242 216 6 2. Bakken Bears 3 2 1 254 240 5 3. Legia Varşova 3 1 2 229 213 4 4. Kataja 3 0 3 200 256 3

Kataja-Legia Varşova

Egs Kormend-Bakken Bears

Kaynak: AA