FIBA Dünya Kupası: Türkiye Yeni Zelanda'ya mağlup oldu; 2020 Olimpiyat elemelerine katılabilecek

09.09.2019 18:30

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hedefine ulaştı.



Çin'in Dongguan kentinde oynanan karşılaşmada rakibine karşı oyunun büyük bölümünü üstün götüren milli takım, son periyotta etkisiz bir oyun sergiledi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Euronews.com'da Görüntüle