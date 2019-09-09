FIBA Dünya Kupası: Türkiye Yeni Zelanda'ya mağlup oldu; 2020 Olimpiyat elemelerine katılabilecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hedefine ulaştı

09.09.2019 18:30
FIBA Dünya Kupası: Türkiye Yeni Zelanda'ya mağlup oldu; 2020 Olimpiyat elemelerine katılabilecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hedefine ulaştı.


Çin'in Dongguan kentinde oynanan karşılaşmada rakibine karşı oyunun büyük bölümünü üstün götüren milli takım, son periyotta etkisiz bir oyun sergiledi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.