FIBA'dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIBA'dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
FIBA'dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Rus takımları ve yetkililerinin bir sonraki duyuruya kadar müsabakalara katılmayacağını açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Rus takımları ve yetkililerinin bir sonraki duyuruya kadar müsabakalara katılmayacağını açıkladı.

FIBA, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürerken Rus takımları ile ilgili önemli bir karar aldı. FIBA'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Ukrayna'daki son olaylardan çok endişe duymakta ve etkilenenlere en derin sempatilerini iletmektedir.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yürütme Kurulu kararı ve gerekçeleri doğrultusunda Rus takımlarının ve yetkililerinin, bir sonraki duyuruya kadar, FIBA basketbol ve 3x3 basketbol müsabakalarına katılmasına izin verilmeyecektir.

FIBA, Merkez Kurulu tarafından 25 Mart'taki toplantısında ve önümüzdeki günlerde FIBA Avrupa tarafından alınacak diğer kararları bildirecektir. FIBA şiddeti şiddetle kınarken, barışın acilen hakim olmasını ummaktadır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

basketbol, Ukrayna, Rusya, Rus, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title