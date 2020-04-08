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basketbol, Avrupa, Spor

FIBA'dan "koronavirüs" kararları

2020 yazındaki organizasyonlar iptalAvrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası'na Şampiyonlar Ligi tarifesiOrganizasyonlar tek bir ülkede tamamlanacakFinansal önlemAta SELÇUK / - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs salgını sonrasında organizasyonların...

08.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:10
FIBA'dan

2020 yazındaki organizasyonlar iptal

Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası'na Şampiyonlar Ligi tarifesi

Organizasyonlar tek bir ülkede tamamlanacakFinansal önlem

Ata SELÇUK/ - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs salgını sonrasında organizasyonların durumuyla ilgili açıklama yaptı.Şampiyonlar Ligi organizasyonunu eylül-ekim aylarına sarkıtan FIBA, Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası organizasyonlarında da aynı yolun izleneceğini duyurdu. Ayrıca, 2020 yazında yapılacak tüm uluslararası organizasyonlar da iptal edildi.FIBA video konferans üzerinden, başkan Hamane Niang, Avrupa başkanı Turgay Demirel, genel sekreter Andreas Zagklis ve Avrupa icra direktörü Kamil Novak'ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.AVRUPA KUPASI, KADINLAR AVRUPA LİGİ VE KADINLAR AVRUPA KUPASI'NA ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİFESİToplantının ardından yapılan açıklamada, FIBA Avrupa Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve Kadınlar Avrupa Kupası organizasyonlarının eylül ve/veya ekim ayında tamamlanacağı belirtildi. Daha önce yaptığı açıklama ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ni eylül-ekim aylarına sarkıtan ve organizasyonun 8'li Final şeklinde oynanacağını açıklayan FIBA, bugün yaptığı açıklamayla ise Avrupa Kupası'nın 4'lü Final ve Kadınlar Avrupa Ligi ile Kadınlar Avrupa Kupası'nın da 8'li Final şeklinde oynanacağını duyurdu. Ayrıca bu organizasyonların tamamının eylül ve/veya ekim aylarında tek bir ülkede oynanacağı da eklendi.2020 YAZINDAKİ ORGANİZASYONLAR İPTALÖte yandan toplantının ardından çıkan başka bir karar ise 2020 yazındaki organizasyonlar ile ilgili oldu. 2020 yazında yapılacak organizasyonlar iptal edilirken, bu organizasyonlara ev sahipliği yapacak ülkelere gelecek sezon da ev sahipliği yapması yönünde garanti verildi. 2021 FIBA U19 Basketbol Dünya Kupası elemelerinin de iptal edilmesinden dolayı, gelecek sezon turnuvaya katılacak takımların FIBA Genç Erkekler Dünya Sıralaması'na göre belirleneceği kaydedildi.FİNANSAL ÖNLEMFIBA'nın toplantıda aldığı önemli kararlarından bir diğeri ise kulüplerin ve ülkelerin finans durumlarıyla alakalı oldu. FIBA, katılımcı ülkelerin ve kulüplerin mağduriyet yaşamaması adına, normalde ödenecek olan "katılım" ücretlerinin aynı şekilde ödeneceğini de açıkladı.

FIBA'nın mayıs ayında tekrar bir toplantı yaparak bu kararlarla ilgili son durumu açıklaması bekleniyor.


Kaynak: DHA

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