FIBA'dan basketbolu özleyenler için dijital kampanya Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen basketbolun tekrar başlamasını bekleyen sporseverlere olumlu mesajlar iletmek için dijital bir kampanya olan "FIrstBAsket"i (İlk basket) başlattı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen basketbolun tekrar başlamasını bekleyen sporseverlere olumlu mesajlar iletmek için dijital bir kampanya olan "FIrstBAsket"i (İlk basket) başlattı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, kampanyanın basketbolcular, taraftarlar ve basketbolun diğer aktörleri ile hazırlanan video, fotoğraf ile mini röportajlardan oluşacağı ifade edildi. Röportajlarda yer alan kişilere "İlk basketiniz nasıl olacak?" sorusunun yönlendirileceği aktarıldı.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle tüm spor organizasyonlarında aksamalar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyada yavaş yavaş çeşitli aktivitelerin devam ettirilme adımlarının atılmaya başlandığı günlerde, basketbol ailesi de basketbolun geri dönüşünü hevesle bekliyor. Bu zorlu zamanlarda, 'FIrstBAsket' dijital kampanyası, basketbola olan tutkumuzu ve sevgimizi teşvik ederek, herkesi hayal ettiği ilk basketini paylaşmaya davet ediyor."

FIrstBAsket kampanyasının bütün içeriklerinin FIBA'nın bütün sosyal medya hesaplarından yayımlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA