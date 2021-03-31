FIBA'dan basketbol hakemi Özlem Yalman'a görev
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor
FIBA, Türk basketbol hakemi Özlem Yalman'ı İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda görevlendirdi.
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FIBA, Türk basketbol hakemi Özlem Yalman'ı İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda görevlendirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-18 Nisan'da İstanbul'un ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunda düdük çalacak 9 hakemden biri Özlem Yalman olacak.
Dörtlü Final'de Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra İspanya'nın Perfumerias Avenida, Macaristan'ın Sopron Basket ve Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımları mücadele edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay