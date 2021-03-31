FIBA'dan basketbol hakemi Özlem Yalman'a görev

FIBA, Türk basketbol hakemi Özlem Yalman'ı İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda görevlendirdi.

FIBA, Türk basketbol hakemi Özlem Yalman'ı İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda görevlendirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-18 Nisan'da İstanbul'un ev sahipliğinde Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunda düdük çalacak 9 hakemden biri Özlem Yalman olacak.

Dörtlü Final'de Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra İspanya'nın Perfumerias Avenida, Macaristan'ın Sopron Basket ve Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımları mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay