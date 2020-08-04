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FİBA Commercial Properties 20 yeni mağaza açtı

FİBA Commercial Properties (FİBA CP), son bir ay içerisinde hem yurt içi hem de yurt dışındaki AVM'lerinde 20'ye yakın yeni mağazayı misafirleri ile buluşturdu.

FİBA Commercial Properties 20 yeni mağaza açtı
04.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:55

FİBA Commercial Properties (FİBA CP), son bir ay içerisinde hem yurt içi hem de yurt dışındaki AVM'lerinde 20'ye yakın yeni mağazayı misafirleri ile buluşturdu.

FİBA CP'den yapılan açıklamaya göre, ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA CP, global başarısını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde yürüttüğü özverili çalışmalarla Türkiye'ye taşıdı.

Sektöre yön veren, öncü ve sürdürebilir hizmet politikasıyla Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova'da pek çok ödüllü projeye imza atan FİBA CP, pandemi döneminde de ulusal ve uluslararası AVM yatırımlarında global markalarla iş birliklerini büyütmeye devam etti.

Süreç boyunca yeni mağazalarla uzun süreli sözleşmelere imza atan FİBA CP, son bir ay içerisinde hem yurt içi hem de yurt dışındaki AVM'lerinde 20'ye yakın yeni mağazayı misafirleri ile buluşturdu.

"Yeni mağaza açılışlarımız devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FİBA Commercial Properties Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki AVM'lerinde yeni iş birliklerine imza attıklarını bildirdi.

Pandemi sürecinin küresel çapta sağlık, ekonomi, eğitim ve sosyal yaşam gibi pek çok açıdan toplumu etkileyen zorlu bir dönem olduğuna işaret eden Kahraman, "Farklı ülkelerdeki yatırımlarımızdan edindiğimiz tecrübe, bu süreçte olaylara daha sakin ve sağduyulu yaklaşmamızı sağladı. FİBA CP ailesi olarak yine bu dönemde hem iş ortaklarımızın hem çalışanlarımızın hem de AVM'lerdeki misafirlerimizin sağlığına odaklandık ve yönetmeliklere uygun üst düzey hijyen koşulları için detaylı çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Kahraman, salgın sürecinde sektörle olan iletişimlerini güçlü tutarak yerli ve yabancı pek çok markayı yurt dışı yatırımlarından da edindikleri tecrübelerle ailelerine kattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın sayılı kahve zincirlerinden Starbucks, M1 Adana AVM'mizde ikinci mağazasını, İnegöl AVM ve M1 Konya AVM'de ilk şubesini açtı. FİBA CP ve Starbucks iş birliği önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bir dünya markası olan Siemens de yine bu dönemde M1 Konya AVM'mizde misafirlerimizle buluşmaya başladı. Giyim sektörünün önde gelen markalarından Tudors M1 Gaziantep, Türkiye'nin ilk yerli kozmetik markalarından Sevil Parfümeri ise M1 Adana AVM'mizde kapılarını açtı.

Yurt dışı yatırımlarımız da aynı süreçte dünya devlerini marka karmasına ekledi. Örneğin, Romanya'daki yatırımımız Bucuresti Mall Alışveriş Merkezi'mizde dünya markası Calvin Klein hizmet vermeye başladı. Çin'deki Starmall AVM'de ise bu dönemde yeme içme, spor giyim, kozmetik, eğlence ve hobi alanlarında hizmet veren 7 farklı mağaza açıldı. Bütün bu gelişmeler, küresel çapta ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen büyük başarılardır. Global iş ortaklıklarımızı büyütmeye odaklanıyoruz. Yeni mağaza açılışlarımız devam edecek. Sürdürülebilirlik, paydaşlarımız ve perakendecilerimizle güvene dayalı yakın iletişim, başarımızdaki ana faktörlerdendir."

Kaynak: AA

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