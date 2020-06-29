FIBA, Birleşmiş Milletler İklim için Spor Hareketi'ne katıldı
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FIBA, Birleşmiş Milletler İklim için Spor Hareketi'ne katıldı

Uluslararası Basketbol Federayonu (FIBA), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İklim için Spor Hareketi'ne katıldı.

FIBA, Birleşmiş Milletler İklim için Spor Hareketi'ne katıldı
29.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:46

Uluslararası Basketbol Federayonu (FIBA), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İklim için Spor Hareketi'ne katıldı.

FIBA, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İklim için Spor Hareketi'ne katıldı. Birleşmiş Milletler İklim için Spor Hareketi; spor kuruluşlarının faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları azaltmasına yardımcı olmayı ve milyonlarca sporseveri bu çabaya dahil etmek için sporun dünya çapındaki popülaritesinden yararlanmayı amaçlıyor.

FIBA Başkanı Hamane Niang, konuyla ilgili olarak, "Bu girişime katılmak FIBA için önemli bir adım. Bu girişime katılarak, bu harekette yer alan ilkeleri uygulama niyetimizi gösteriyoruz. Sporda iklim hareketi gündemini geliştirmek ve uygulamak için ilgili paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya kararlıyız. Uluslararası bir federasyon olarak, düşük karbonlu bir geleceği kucaklayan ve gezegeni gelecek nesiller için güvende tutan daha geniş bir toplumsal değişime ilham verme sorumluluğumuz var" şeklinde konuştu.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise, "FIBA'nın Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından geliştirilen İklim için Spor Hareketi Çerçevesi'nde özetlenen vizyonu desteklediğini onaylamaktan çok memnunum. FIBA'nın ekolojik sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdü, en son teknolojiye sahip düşük enerjili ısıtma ve soğutma sistemlerinin yanı sıra güneş enerjisi kullanan merkez binamızın inşasına başladığımızda 2011 yılına dayanıyor" dedi.

Patrick Baumann Basketbol Evi olarak adlandırılan, FIBA'nın İsviçre'deki global merkezi, düşük enerjili evler ve sürdürülebilir inşaat için İsviçre'nin en yüksek enerji standardı olan Minergie Eco etiketi ile sertifikalandırılırken, merkez, İsviçre'de bu etikete sahip 600 binadan biri. Buna ek olarak, FIBA ve dünyanın dört bir yanındaki bölge ofisleri, son zamanlarda enerji tüketimi, hareketlilik, tüm personelin otel ve konaklaması gibi iş faaliyetleri nedeniyle 2019 yılındaki karbon ayak izlerinin ölçümlerini aldı. Her birini karbon nötr hale getirmek için karbondioksit emisyonlarını dengeleyecekler. FIBA, bu taahhüdün bir parçası olarak, 2050 yılına kadarki büyük turnuvalarının karbon nötr olmasını sağlamak amacıyla küresel ve kıtasal etkinliklerindeki sıkı düzenlemeleri de güçlendirecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Sürdürülebilirlik Direktörü Marie Sallois, "Birleşmiş Milletler İklim için Spor Hareketi Çerçevesi'nin 130'u aşkın destekleyicisi arasında FIBA'yı da görmekten heyecan duyuyoruz. 2018'de gerçekleşen lansmandan bu yana bu harekete katılan spor organizasyonlarının sayısındaki artış, spor topluluğunun iklimdeki acil duruma ciddi şekilde yaklaştığını gösteriyor" dedi.

Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği girişimlerinden olan Birleşmiş Milletler İklim için Spor Hareketi Çerçevesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile birlikte geliştirildi ve Aralık 2018'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda başlatıldı.

Harekete, şu ana kadar, çok sayıda uluslararası spor federasyonu ve gelecek üç Olimpiyat Oyunları'nın (Tokyo 2020, Pekin 2022 ve Paris 2024) organizasyon komiteleri dahil olmak üzere 130'un üzerinde spor örgütü katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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