FIBA, Basketbolda Kadınlar Anket Raporu'nu Yayımladı
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FIBA, Basketbolda Kadınlar Anket Raporu'nu Yayımladı

FIBA, Basketbolda Kadınlar Anket Raporu'nu Yayımladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Basketbolun tüm alanlarında daha fazla kadının yer almasını destekleyen Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kadın basketbolunun mevcut durumuna bakış sağlayan kapsamlı bir anket yayımladı.

2019 yılında düzenlenen kongresinde FIBA, 2019-2027 döngüsü için sekiz stratejik hedef belirledi. FIBA'nın Basketbolda Kadınlar stratejisi önceliğinin bir parçası olarak, FIBA'nın bölge ofisleri için önemli faaliyetler hakkında güncellemeler ile her ulusal federasyon için ayrıntıları detaylandıran bilgi formları ve ayrıca sonuçlarının Basketbolda Kadınlar stratejisinin hedeflerini nasıl besleyeceğine odaklanan Basketbolda Kadınlar Anket Raporu 2020'yi yayımladı.

Anket; oyuncular ve milli takımlar, kulüpler ve yerel müsabakalardan yönetim, iletişim, pazarlama ve operasyonel yapılara kadar çeşitli konuları kapsayan 130 soru içeriyordu. Çevrimiçi anket, Mayıs 2020'de tüm ulusal federasyonlara gönderildi ve veri toplama işlemi Kasım 2020'de 172 üye tarafından tamamlandı. Müsabakalar ve ulusal federasyonun durumu ile ilgili alınan veriler, COVID salgını öncesindeki 2019/20 sezonu üzerineydi.

Rapordan öne çıkan bazı önemli noktalar şu şekilde:

Ulusal federasyonların %83'ü bir A kadın milli takımına sahiptir

2019'daki FIBA 3x3 Kadınlar Serisi'nin ilk sezonunda dünya çapında 15 farklı noktada gerçekleşen ve 23 ülkenin temsil edilmesi ile, 3x3 basketbolun popülaritesi inanılmaz hızlı büyüyor

2019'da FIBA'nın kadın etkinliklerini internet sitelerinde 8,1 milyon basketbolsever takip etti

ABD, ulusal federasyonları tarafından kayıtlı 1.8 milyon lisanslı kadın basketbolcu ile sıralamada birinci olarak yer alırken, ardından Japonya, Fransa, İspanya, Avustralya ve Rusya geliyor.

Raporda yer alan bilgilere göre; Türkiye'de 18 yaş altında 12 bin 675, 18 yaş üstünde 732 olmak üzere toplamda 13 bin 407 kayıtlı lisanslı kadın basketbolcu bulunuyor. FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması'nda A Takım kategorisinde 7'nci, genç yaş gruplarında 24'üncü sırada bulunan Türkiye'de milli takımlar seviyesinde 30 üst düzey kadın antrenör ve 3'ü FIBA hakemi olmak üzere toplamda 32 kadın hakem bulunuyor. Türkiye'nin ulusal federasyonu olan Türkiye Basketbol Federasyonu'ndaki (TBF) 23 Yönetim Kurulu üyesi arasında kadın bulunmazken, TBF'deki toplan 150 çalışanın 70'i kadınlardan oluşuyor.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "FIBA, basketbolda cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye ve sporun potansiyelini en geniş anlamıyla eşitliği teşvik etmek amacıyla kullanmaya kararlı. Bu nedenle, bu raporu FIBA'nın stratejik önceliklerinden birine paha biçilmez veriler katması anlamında memnuniyetle karşılıyorum. Yapılan bu çalışmanın basketbol camiasında ulusal ve küresel düzeyde somut eylemlerin uygulanmasına yol açacağından eminiz."

Yayımlanan anket raporu, mevcut duruma ilişkin ayrıntılı bilgiler veriyor ve sporun tüm seviyelerinde kadınların rolünü daha da artırmak için gelecekteki girişimleri geliştirmek için kullanılacak.

Kaynak: Bültenler

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