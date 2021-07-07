FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu grupları belli oldu.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu grupları belli oldu.
Normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 28 takım ve ön elemeden gelecek 4 ekip, İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, dörderli 8 gruba ayrıldı.
Buna göre, Türk kulüplerinden Pınar Karşıyaka B Grubu, Galatasaray E Grubu, TOFAŞ F Grubu, Darüşşafaka Tekfen G Grubu, Beşiktaş Icrypex ise H Grubu'nda yer aldı.
4 Ekim'de başlayacak normal sezon karşılaşmaları, aralık ayında sona erecek.
Gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.
Normal sezon gruplarının dağılımı şöyle:
A Grubu: Lenovo Tenerife (İspanya), Dinamo Sassari (İtalya), MHP Riesen (Almanya), ön elemelerden gelecek takım
B Grubu: Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Pınar Karşıyaka (Türkiye), BAXI Manresa (İspanya), Stal Ostrow (Polonya)
C Grubu: Nizhny Novgorod (Rusya), JDA Dijon (Fransa), Unicaja (İspanya), Lavrio Megabolt (Yunanistan)
D Grubu: AEK (Yunanistan), Falco Szombathely (Macaristan), VEF Riga (Letonya), ön elemelerden gelecek takım
E Grubu: ERA Nymburk (Çekya), PAOK (Yunanistan), Galatasaray (Türkiye), Igokea (Bosna Hersek)
F Grubu: SIG Strasbourg (Fransa), Filou Oostende (Belçika), TOFAŞ (Türkiye), ön elemelerden gelecek takım
G Grubu: Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), Happy Casa Brindisi (İtalya), Darüşşafaka Tekfen (Türkiye), ön elemelerden gelecek takım
H Grubu: Hereda San Pablo Burgos (İspanya), Beşiktaş Icrypex (Türkiye), Rytas Vilnius (Litvanya), EWE Baskets Oldenburg (Almanya)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer