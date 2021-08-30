FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin kura çekimi yarın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin kura çekimi yarın

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin kura çekimi yarın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin resmi kura çekimi töreni, yarın TSİ 13.00'te başlayacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin resmi kura çekimi töreni, yarın TSİ 13.00'te başlayacak.

Endonezya, Japonya ve Filipinler'in ortaklığında, 2 yıl sonra gerçekleştirilecek olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023'te, etkinliğe ilk kez birden fazla ülke ev sahipliği yapacak. FIBA 2019 Dünya Kupası için uygulanan FIBA turnuva elemelerinin yeni döneminde de devam edecek FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 müsabaka sistemi, Afrika, Amerika, Asya/Okyanusya ve Avrupa bölgelerinde 15 ay boyunca oynanacak 6 pencereden oluşacak. Her bir eleme penceresi 9 gün sürecek ve pencereler Kasım 2021'den Şubat 2023'e kadar devam edecek.

Pencerelerde 80 ülke, 2023 Dünya Kupası'ndaki 32 takım arasında yer almak için mücadele edecek. Milli takımlar, eleme pencerelerinin her birinde iç saha ve deplasman maçları oynayacak.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Afrika'dan 16 milli takım 5 yer için, Amerika elemelerinde 16 ülke 7 sıra için, Asya/Okyanusya bölgesinde ise 16 takım, 6 ülke arasında yer almak için mücadele edecek.

Ev sahibi olan Filipinler ve Japonya, direkt olarak FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023'e katılma hakkı kazanıyor. Her iki takım da FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Asya Elemeleri birinci tur ve ikinci turunda oynayacak ve otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçecek.

FIBA İcra Komitesi'nden alınan kararın ardından, Endonezya'nın otomatik katılım hakkı alabilmesi için FIBA 2021 Asya Kupası'nda ilk sekiz takım arasında yer alması gerekiyor.

Türkiye'nin de mücadele edeceği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 32 milli takım 12 yer için yarışacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mehmet Nuri Emine Erdoğan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Muslera Arda Turan Mesut Özil Mame Thiam
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri'nin kura çekimi yarın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 11:41:49. #1.15#

title