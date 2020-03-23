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Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Sekreter, Spor

FIBA Başkanı Niang ve Genel Sekreter Zagklis'den basketbol dünyasına mesaj

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Hamane Niang ve Genel Sekreteri Andreas Zagklis, basketbol takviminde korona virüs pandemisinden kaynaklanan aksamalar hakkında bir yazı yayımladı.

23.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:51
FIBA Başkanı Niang ve Genel Sekreter Zagklis'den basketbol dünyasına mesaj

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Hamane Niang ve Genel Sekreteri Andreas Zagklis, basketbol takviminde korona virüs pandemisinden kaynaklanan aksamalar hakkında bir yazı yayımladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, birçok spor branşını olduğu gibi basketbolu da olumsuz etkiledi. Bu bağlamda FIBA Başkanı Hamane Niang ve Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Basketbol Şampiyonlar Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika ve Basketbol Afrika Ligi gibi organizasyonlar da dahil olmak üzere diğer karşılaşmaların da geleceğine yönelik bir mesaj kaleme aldı.

Niang ve Zagklis'in ortak yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Her şeyden önce ve en önemlisi, bu mesajın size ve ailelerinize, geçirdiğimiz bu en zor zamanlarda, sağlıkla ve güvenle ulaşmasını umuyoruz.

213 ulusal üye federasyonumuzun neredeyse hepsinin korona virüs pandemisinden etkilendiği bu olağanüstü durumlarda, basketbol topluluğunun sorumlu bir davranış örneği sergilemesi çok önemlidir.

Genellikle olabildiğince sık şekilde basketbol oynamanızı dilesek de, bugünkü mesajımızın nedeni daha büyük bir amaca, halk sağlığını korumaya yardımcı olmaktır. Basketbol oynama tutkumuz, hiçbir durumda, kamu otoritelerinin talimatlarını takip etmenin önemini aşmamalıdır. Bu zamana kadarki anlayışınız, sabrınız ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz.

Koronavirüs basketbol takviminde büyük aksamalara yol açtı. Bu aksamaların hepiniz için endişeye ve belirsizliğe neden olduğunu ve bu endişelerin devam edeceğini anlayışla karşılıyoruz. Emin olun, aldığımız her kararda oyuncular, antrenörler, yetkililer ve taraftarlar için güvenlik hususları dikkate alınmaktadır.

Bu nedenle 12 Mart'ta, salgının bir pandemi olduğu belli olduğunda, FIBA, turnuvalarının genel olarak askıya alındığını duyuran ilk uluslararası federasyon oldu.

Bu turnuvaların birçoğu hala tamamlanacak ve bu bizim amacımız olmaya devam edecek, ancak bu sadece koşullar izin verdiği takdirde gerçekleşecek. Oyuncularımızdan, kendi çocuklarımızı göndermeyeceğimiz hiçbir yere gitmelerini istemeyeceğiz.

Aynı zamanda, paydaşlarımızı bir belirsizlik durumunda bırakmak istemiyoruz. Hepiniz sorularınızın cevaplanmasını hak ediyorsunuz. Bu nedenle, iptalin ilkelerimize uygun tek seçenek olduğu belli olduğunda, bunu en kısa zamanda konuştuk.

FIBA müsabakaları şu anda askıya alınmış olsa da, bu gelecekteki FIBA müsabakalarına yönelik hazırlıkların durduğu anlamına gelmiyor. Turnuvaların ev sahibi olan ülkelerin federasyonları ile sürekli iletişim halindeyiz ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kamu yetkilileri ve FIBA Tıp Komisyonu rehberliğinde, durumu günlük olarak takibe devam edeceğiz.

Önümüzdeki haftalarda, ilgili liglere ve kulüplere danıştıktan sonra, Basketbol Şampiyonlar Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika ve Basketbol Afrika Ligi ile ilgili bir karar verilecek. Aynı durum, alt bölge düzeyinde askıya alınan uluslararası turnuvalarımız için de geçerlidir.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları açısından, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) iptalin gündemde olmadığını açıkça belirtti. IOC İcra Kurulu, erteleme olasılığı konusunda ise uluslararası federasyonlar ve diğer paydaşlarla dört hafta sürecek bir istişare aşamasının başlayacağını duyurdu. FIBA bu süreçte aktif olarak yer almaktadır. Eleme turnuvaları sadece kadın basketbolunda tamamlandığından ve en az 6 tane Olimpiyat Eleme Turnuvası'nın (3x3 basketbol için iki ve erkek basketbol için dört) henüz oynanmamış olmasından dolayı, bazı cevapların hızlıca verilmesine ihtiyaç duyulduğunu anlıyoruz. FIBA'nın bu konuda alacağı herhangi bir kararda; oyuncularımız, antrenörlerimiz ve yetkililerimiz için güvenli katılım koşullarının sağlanması şarttır.

Tabii ki, bu hızla değişen manzaradaki gelişmeleri takip edeceğiz ve sizi gelişmelerden haberdar edeceğiz. Basketbol maçları geri gelecek ve basketbol topluluğu bu durumdan daha güçlü bir şekilde çıkacak. Ancak şimdilik; kendinizi, ailenizi ve toplumu güvende tutmak için elinizden gelen her şeyi yapın." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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