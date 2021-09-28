FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa maçı 22 Ekim'de İspanya'da oynanacak - Haberler Spor
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FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa maçı 22 Ekim'de İspanya'da oynanacak

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa maçı 22 Ekim'de İspanya'da oynanacak

Basketbolda FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa finali, bir yıllık aranın ardından yeniden organize edilecek.

Basketbolda FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa finali, bir yıllık aranın ardından yeniden organize edilecek.

Süper Kupa finali 22 Ekim Cuma günü İspanya'nın Valencia kentinde oynanacak. Tek maçlık finalde geçen sezon Avrupa Ligi'ni şampiyon tamamlayan Rus ekibi UMMC Ekaterinburg ile Avrupa Kupası galibi İspanya temsilcisi Valencia Basket karşı karşıya gelecek.

İlk Süper Kupa'yı 2009'da Spartak Moskova kazanmış ve Rusya temsilcisi ertesi yıl da başarısını tekrarlamıştı. Perfumerias Avenida, 2011'de Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan ilk İspanyol takımı oldu. UMMC Ekaterinburg, UGMK Yekaterinburg adıyla faaliyet gösterdiği dönemde 2013, 2015, 2016 ve 2018 yıllarında dört şampiyonluk elde etti.

Bir başka Rus ekibi Dinamo Kursk ise 2017'de kupayı müzesine götürdü.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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Haber: FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa maçı 22 Ekim'de İspanya'da oynanacak - Haberler Spor
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