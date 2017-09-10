Fıba Avrupa Basketbol Şampiyonası
Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, turnuvanın favorilerinden birisi olarak gösterilen İspanya ile karşılaştı.
Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, turnuvanın favorilerinden birisi olarak gösterilen İspanya ile karşılaştı. Özellikle 2. ve 3. periyotta rakibiyle başa baş giden A Milli Basketbol Takımı, son periyotta güçlü rakibinin dışarıdan şutlarına engel olamadı ve karşılaşmadan 73-56 mağlup ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Cristiano Maranho xx, Takaki Kato xx, Tomas Jasevicius xx
İspanya: Pau Gasol xxx 11, Rodriguez xxx 11, Navarro xx 8, Rubio xxx 15, Mark Gasol xxx 10, W. Hernangomez x 2, Sastre x 2, Oriola x 2, San Emeterio xx 4, J.Hernangomez xx 8, Vive x, Abrines x
Başantrenör: Sergio Scariolo
Türkiye: Erkan xx 4, Sinan x 2, Cedi xxx 8, Barış x, Semih xx 6, Melih xxx 10, Furkan Aldemir x, Sertaç xx 4, Furkan Korkmaz xxxx 20, Kenan x 2, Göksenin xx, Doğuş x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 19-10 (İspanya lehine)
Devre: 33-25 (İspanya lehine)
3. periyot: 49-43 (İspanya lehine) - İSTANBUL