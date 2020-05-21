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FIBA, 3x3 maçlarını ağustos ayına kadar oynatmayacak

FIBA, 3x3 basketbolun 2020 sezonu ile ilgili bir açıklama yaparak korona virüs salgınındaki mevcut durum nedeniyle, ağustos ayına kadar hiçbir müsabakanın oynanmayacağı duyurdu.

FIBA, 3x3 maçlarını ağustos ayına kadar oynatmayacak
21.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:05

FIBA, 3x3 basketbolun 2020 sezonu ile ilgili bir açıklama yaparak korona virüs salgınındaki mevcut durum nedeniyle, ağustos ayına kadar hiçbir müsabakanın oynanmayacağı duyurdu.

Daha önce 12 Mart'ta açıklanan ve FIBA Merkez Kurulu'nun 26-27 Mart tarihlerindeki toplantısında onaylanan, tüm FIBA müsabakalarının askıya alınması kararı doğrultusunda FIBA, 3x3 basketbolun 2020 sezonu ile ilgili bir güncelleme yayımladı. Buna göre, korona virüs salgınındaki mevcut durum nedeniyle, en erken Ağustos 2020'ye kadar hiçbir resmi FIBA 3x3 basketbol müsabakası oynanmayacak. Bu erteleme sonucunda iptal edilen organizasyonların, salgın durumunun son haline göre yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde oynanma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Ertelenen ve iptal edilen turnuvalar şu şekilde:

2021 yılına ertelenen turnuvalar:

2 Olimpiyat Elemesi (Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi üzerine 2021 yılında gerçekleştirilecek)

2020 sezonu için iptal edilen turnuvalar:

4 Dünya Turu etkinliği (Prag, Lozan, Los Angeles, Nanjing)

FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi

Bazı bölgesel kupaların elemeleri

FIBA 3x3 17 Yaş Altı Bölgesel Kupa organizasyonları (elemeler dahil)

FIBA, 3x3 basketbolun tekrar sahalara dönmesi için çalışmalarını sürdürecek ve diğer turnuvaların 2020'nin geri kalan sürecinde veya gerekirse Ocak 2021'de oynanması için planlamalarını yapmaya devam edeceğini de açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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