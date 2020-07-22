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FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu ağustosta devam edecek

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 3x3 Basketbol Dünya Turu 29-30 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın Debrecen şehrinde yeniden başlayacak.

FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu ağustosta devam edecek
22.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:30

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 3x3 Basketbol Dünya Turu 29-30 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın Debrecen şehrinde yeniden başlayacak.

FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu 29-30 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın Debrecen şehrinde yeniden başlayacak. 5-6 Eylül ve 11-12 Eylül tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te de 2 yeni turnuva ile devam edecek. Sene içerisinde daha fazla etkinliğin gerçekleşmesi planlanırken, takvim korona virüs salgınının durumuna bağlı olarak açıklanacak. Turnuvalarda yerel ve ulusal otoriteler tarafından talep edilen tüm sağlık ve güvenlik önlemleri ile FIBA Tıbbi Danışma Grubu tarafından geliştirilen Basketbola Geri Dönme Kılavuzu'nda yer alan tedbirler uygulanacak.

FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu'nda, takımlar genellikle bir eleme turnuvasını kazanarak sokaktaki sahalardan dünya sahnesine giderler. Korona virüs salgını sırasındaki durum ve aktivite eksikliği göz önüne alındığında, ekipler ilk 3 turnuvaya FIBA 3x3 basketbol takım sıralamasına göre katılım hakkı kazanacak. Dünya turuna katılım için geçerli olan olağan yol, sonraki etkinliklerde uygulanacak.

En üst sıradaki 3x3 basketbol takımlarına danışarak, sahalara dönme isteklerini doğrulayan FIBA, Dünya Turu'nun dünyanın en iyi takımları ile geri dönmesini sağlamak için katılımcılara lojistik destek sağlayacak. Maç formaları ve 3x3 basketbol için özel olarak tasarlanmış maç topu FIBA 3x3 basketbolun top üreticisi olan Wilson tarafından tasarlanacak ve üretilecek.

FIBA, final de dahil olmak üzere, bu yıl için başka FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu etkinliklerini de planladı. Korona virüs salgını göz önüne alınarak, etkinliklerin tarihleri yaklaştıkça duyurulacak.

Ayrıca, Abu Dabi, Chengdu, Mexico City ve Utsunomiya turnuvaları 2021'e ertelendi. Prag, Lozan, Los Angeles ve Nanjing turnuvaları ise 20 Mayıs'ta iptal edilmiş ve 2021'e ertelenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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