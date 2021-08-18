FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi 20 Ağustos'ta yapılacak
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FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi 20 Ağustos'ta yapılacak

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi 20 Ağustos'ta yapılacak
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi 20 Ağustos Cuma günü düzenlenecek.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi 20 Ağustos Cuma günü düzenlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Freising kentinde TSİ 12.00'de başlayacak kura çekiminde, A Milli Kadın Takımı'nın rakipleri de belli olacak.

Ay-yıldızlı takımın 1. torbada yer aldığı kura çekimi öncesinde oluşan torbalar şöyle:

1. Torba: Türkiye, İspanya, Fransa, Belçika, Sırbistan.

2. Torba: Belarus, Rusya, İtalya, Yunanistan, İsveç.

3. Torba: Karadağ, Büyük Britanya, Çekya, Slovakya, Letonya.

4. Torba: Slovenya, Ukrayna, Bosna Hersek, Macaristan, Hırvatistan.

5. Torba: Litvanya, Polonya, Almanya, Bulgaristan, Romanya

6. Torba: Hollanda, İsrail, Portekiz, Lüksemburg, Danimarka

7. Torba: İsviçre, İrlanda, Avusturya, Estonya.

8. Torba: Finlandiya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk.

Toplam 38 ülkenin katılacağı kura çekiminde dörder takımdan oluşan 8 grup ve üçer takımdan oluşan 2 grup belirlenecek. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile 4 en iyi ikinci takım, 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Eleme karşılaşmaları üç dönemde oynanacak. İlk dönem maçları 7-15 Kasım'da, ikinci dönem maçları 20-28 Kasım 2022'de, üçüncü dönem maçları da 5-13 Şubat 2023'te gerçekleştirilecek.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, İsrail ve Slovenya'nın ev sahipliğinde organize edilecek. Turnuvada grup maçları İsrail'in Tel Aviv ile Slovenya'nın Koper ve Celje şehirlerinde gerçekleştirilecek. Grup maçlarının ardından eleme turu müsabakaları ise Slovenya'nın başkenti Ljubljana yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kura çekimi 20 Ağustos'ta yapılacak - Haberler Spor
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