FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 - Türkiye: 71 - Haberler

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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 - Türkiye: 71

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 - Türkiye: 71

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında A Erkek Basketbol Mili Takımı deplasmanda Yunanistan'a 72-71'lik skorla kaybetti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında A Erkek Basketbol Mili Takımı deplasmanda Yunanistan'a 72-71'lik skorla kaybetti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Türkiye, Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya ay-yıldızlıları; Kenan Sipahi, Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen ve Oğuz Savaş beşiyle başladı. 12 Dev Adam, ilk periyodu 20-13 üstün geçerken, devreyi de 40-32 geride tamamladı. Ev sahibi ekip üçüncü periyodu da 60-56 önde tamamlarken, salondan da 72-71 galip ayrıldı.

A Erkek Milli Takım'da Melih Mahmutoğlu 21, Shane Larkin ve Samet Geyik 10'ar sayıyla mücadeleyi noktaladı. Yunanistan'da ise Dimitrios Agravanis ve Georgios Papagiannis 14'er sayıyla oynadı. Milliler, B Grubu'ndaki dördüncü maçında 28 Şubat Pazartesi günü Yunanistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

(İHA)

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 - Türkiye: 71

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 - Türkiye: 71

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 - Türkiye: 71

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 - Türkiye: 71

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Dünya Kupası, Yunanistan, basketbol, Türkiye, Güncel, Haberler

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