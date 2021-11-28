FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Büyük Britanya'yı 84-67'lik skorla mağlup etti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Büyük Britanya'yı 84-67'lik skorla mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ademir Zurapovic xx, Martin Horozov xx, Zdravko Rutesic xx

Türkiye : Tolga Geçim x, Şehmus Hazer xxx 7, Samet Geyik xx 2, Doğuş Özdemiroğlu x 1, Buğrahan Tuncer xxx 17, Metecan Birsen xxx 11, Furkan Haltalı xx 7, Sadık Emir Kabaca x, Shane Larkin xxx 22, Melih Mahmutoğlu xxx 9, Berk Uğurlu x, Muhsin Yaşar xxx 8

Başantrenör: Orhun Ene

Büyük Britanya: Dan Clark xxx 17, Teddy Okereafor xx 4, Gabriel Olaseni xxx 15, Tarik Phillip xx 14, Carl Wheatle xx, Kavell Bigby-Williams x, Ashley Hamilton x 7, Benjamin Mockford x 3, Dwayne Lautier-Ogunleye x 5

Başantrenör: Marc Steutel

1. Periyot: 16-23 (Büyük Britanya lehine)

Devre: 37-37

3. Periyot: 60-54 (Türkiye lehine)

(Oğuzhan Ort/İHA)

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 84 - Büyük Britanya: 67

Türkiye'de 21 bin 655 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 21 bin 655 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title