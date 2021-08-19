FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
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FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi 31 Ağustos Salı günü yapılacak.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi 31 Ağustos Salı günü yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Litvanya, Polonya, Hollanda, Rusya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Ukrayna, Belarus, İzlanda, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovakya ve İsveç mücadele edecek.

Oynanacak elemeler müsabakaları sonucunda Avrupa'dan 12 ülke, Endonezya, Japonya ve Filipinler'de düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde edecek.

Eleme karşılaşmaları, 22 Kasım 2021'de başlayıp, 28 Şubat 2023'te sona erecek. Takımların yer alacağı torbalar ise daha sonra açıklanacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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