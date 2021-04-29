FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
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FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılan kura çekimi ile 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın grup aşamasındaki eşleşmeleri belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Kura çekimi sonrasında gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Türkiye, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Litvanya, Macaristan, Bosna Hersek

C Grubu: İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Estonya, Büyük Britanya

D Grubu: Çekya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, İsrail, Hollanda

Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz şekilde eşleşecek.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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