FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda rakipler belli oldu
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FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda rakipler belli oldu

08.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:23
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda rakipler belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.

17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi yapıldı. Türkiye C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti. A Milli Takım, grup maçlarını Fransa'nın Strasbourg şehrinde oynayacak.

Dört grupta yer alan 16 takım arasından, grup aşamasını ilk sırada tamamlayan dört takım direkt olarak çeyrek finale yükselirken gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek.FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası grupları şu şekilde: A Grubu:  İsveç, Belarus, İspanya, SlovakyaB Grubu:  Karadağ, Sırbistan, İtalya, YunanistanC Grubu:  Türkiye, Bosna Hersek, Slovenya, Belçika

D Grubu:  Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatisan


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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