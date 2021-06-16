FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu belli oldu

Fransa ve İspanya'nın ortaklaşa düzenlediği ve yarın başlayacak FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu belli oldu.