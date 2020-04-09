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basketbol, Avrupa, Spor

FIBA, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ertelendiğini duyurdu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini açıkladı.

09.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:16
FIBA, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ertelendiğini duyurdu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini açıkladı.

FIBA İcra Komitesi, mevcut korona virüs salgınının FIBA takvimine etkisi ile ilgili olarak, video konferans aracılığıyla olağanüstü bir toplantı yaptı. Toplantı sonucunda FIBA İcra Komitesi, basketbol organizasyonlarının tarihlerinde çeşitli düzenlemeler yaptı. Korona virüs salgınında olası senaryoları dikkatle analiz ederek, bölge ofisleri ile Turnuva Komisyonu'nun tavsiyelerini dinleyen FIBA İcra Komitesi, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 1-18Eylül 2022 tarihinde oynanacağını duyurdu. FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "FIBA'nın a takım seviyesindeki turnuvalar için çok hızlı bir iç danışma süreci yürüterek, güncellenmiş bir takvimi teyit edebilmesinden ötürü çok mutluyum. Hızlı işbirlikleri için ulusal federasyonlarımıza, bölgelerimizdeki çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza minnettarız. Sonuç olarak ortaya, her zaman olduğu gibi oyuncuların refahını ve durumlarını göz önünde bulundurarak, en üst düzey turnuvaların dengeli bir şekilde dağıtılmasıyla basketbolseverler için cazip olacak bir FIBA etkinlik takvimi çıktı. Basketbolun sahaya geri döneceği günü dört gözle bekliyorum" dedi.

Erkekler ve kadınlar turnuvalarının yanı sıra 17 yaş altı dünya kupası maçları için yapılan tarih değişiklikleri şu şekilde:

"A Takım Turnuvaları - Erkekler

FIBA Olimpiyat Elemeleri, 22 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacaktır (kesin tarihler için IOC onayı bekleniyor)

FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2021 ve FIBA AmeriCup 2021, 1 ila 18 Eylül 2022 arasındaki dönem için yeniden planlandı.

Olimpiyat Oyunları ile takvim çatışmasını önlemek için FIBA Afrobasket 2021 (24 Ağustos - 5 Eylül) ve FIBA Asya Kupası 2021 (17 - 29 Ağustos) Ağustos 2021'de sırasıyla bir ve iki hafta aralıkla yeniden planlandı.

FIBA A Takım Turnuvaları - Kadınlar

FIBA Kadınlar AmeriCup 2021, Olimpiyat Oyunları'ndan önce ve FIBA Kadınlar EuroBasket 2021 (17 - 27 Haziran 2021) ile benzer tarihlerde olacak şekilde 20 - 27 Haziran 2021 tarihlerine yeniden planlandı.

Şubat 2022'de düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek16 takım, gerçekleşecek 4 kıtasalkupa ile belirlenecek.

2020-2023 dönemi için dünya ve kıta seviyesindeki diğer tüm FIBA A Takım kategorisi turnuvalarının ve elemelerinin tarihleri aynı kalacak.

FIBA17 Yaş Altı Dünya Kupaları

Bulgaristan'da düzenlenecek FIBA 2020 Erkekler17 Yaş Altı Dünya Kupası, Romanya'da düzenlenecek. FIBA 2020 Kadınlar 17 Yaş Altı Dünya Kupası (15 - 23 Ağustos) ile aynı tarihlere yeniden planlandı. Bu turnuvalara ilişkin nihai karar, korona virüs salgınının evrimine bağlı olarak Mayıs ayı ortasında verilecek." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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