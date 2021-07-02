FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası yarın Letonya'da başlayacak
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FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası yarın Letonya'da başlayacak

FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası yarın Letonya'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası, yarın Letonya'da başlayacak ve Türkiye ilk maçında ABD ile karşılaşacak.

FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası, yarın Letonya'da başlayacak ve Türkiye ilk maçında ABD ile karşılaşacak.

Riga ve Daugavpils kentlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye, ABD'nin yanı sıra Avustralya ve Mali ile D Grubu'nda yer alıyor.

Ay-yıldızlı ekibin ABD ile başkent Riga'daki Olimpik Spor Merkezi'nde yarın oynayacağı müsabaka, TSİ 17.30'da başlayacak.

19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, gruptaki ikinci maçını 4 Temmuz Pazar günü Avustralya, üçüncü maçını da 6 Temmuz Salı günü Mali ile oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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