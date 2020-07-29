FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Madrid'de Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023'ün İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023'ün İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı. Turnuva 15-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.

İspanya Basketbol Federasyonu (FEB), daha önce 2018'de Tenerife'de son FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ve 2016'da Zaragoza'da hem erkekler hem de kadınlar FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. Yaklaşan FIBA Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2021'e ise Fransa ile birlikte düzenleyecek. Bu turnuva ile Madrid, 2014 yılında FIBA Basketbol Dünya Kupası finalinden bu yana ilk kez bir FIBA etkinliğine ev sahipliği yapacak.

FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın 2019 yılında, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleşen bir önceki versiyonunda, ABD uzatmalarda Avustralya'yı 74-70 yenerek şampiyon olmuştu.

Bir sonraki FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ise 7-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA