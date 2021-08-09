FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Konya'da Düzenlendi
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Konya'da Düzenlendi

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Konya'da Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Konya'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Konya'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda 3-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye; Rusya, Slovenya, Letonya, Polonya ve Çekya ile birlikte C Grubu'nda mücadele etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde kıran kırana müsabakalara sahne olan organizasyonun son maçında Çekya'yı 70-62'lik skorla yenen Slovenya, beş maç sonunda beş galibiyet alarak C Grubu'nu namağlup şampiyon tamamladı. 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız ise 2 galibiyet 3 mağlubiyet alarak grubu beşinci sırada bitirdi.

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers da geçtiğimiz Temmuz ayında yine Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Konya'da düzenlenmişti.

Kaynak: Habermetre

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