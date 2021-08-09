FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Konya'da Düzenlendi
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Konya'da Düzenlendi

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Konya'da Düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Konya'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda 3-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye; Rusya, Slovenya, Letonya, Polonya ve Çekya ile birlikte C Grubu'nda mücadele etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde kıran kırana müsabakalara sahne olan organizasyonun son maçında Çekya'yı 70-62'lik skorla yenen Slovenya, beş maç sonunda beş galibiyet alarak C Grubu'nu namağlup şampiyon tamamladı. 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız ise 2 galibiyet 3 mağlubiyet alarak grubu beşinci sırada bitirdi.

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers da geçtiğimiz Temmuz ayında yine Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda Konya'da düzenlenmişti.

Kaynak: Bültenler

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