Fiat Yol Arkadaşım Connect Opet'te kazandırıyor
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Fiat Yol Arkadaşım Connect Opet'te kazandırıyor

27.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:17
Fiat Yol Arkadaşım Connect Opet'te kazandırıyor

Tofaş’ta geliştirilen ve Fiat Egea, Doblò, Fiorino ve Ducato modellerinde sunulan ülkemizdeki ilk bağlanabilir araç teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect, artık Opet’ten yapılacak akaryakıt alımlarında da kazandırıyor.

Tofaş'ta geliştirilen ve Fiat Egea, Doblò, Fiorino ve Ducato modellerinde sunulan ülkemizdeki ilk bağlanabilir araç teknolojisi Fiat Yol Arkadaşım Connect, artık Opet'ten yapılacak akaryakıt alımlarında da kazandırıyor.

Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcıları, yakıt seviyeleri çeyrek deponun altına düştüğünde uygulama üzerinden en yakın Opet istasyonuna yönlendiriliyor. Kullanıcılar, Şubat sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Opet istasyonlarında toplamda 250 TL ve katlarında akaryakıt alımı yaptıklarında yüzde 4 yakıt puan kazanıyorlar.

Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanıcıları, uygulamaya kayıtlı araçlarının plaka bilgileri ile yakıt puan faydasından yararlanabiliyor. Opet'ten 250 TL ve katlarında akaryakıt alımı yapan Fiat Yol Arkadaşım Connect üyelerinin kazanacakları yakıt puanları, takip eden ayın ilk 10 gününe kadar kullanıcıların cep telefonlarına yükleniyor. Yüklenen yakıt puanları; Opet istasyonlarında benzin veya motorin alışverişlerinde kullanabiliyor. Kullanıcıların, yakıt puanlarını Opet istasyonlarında değerlendirebilmek için ödeme sırasında cep telefonlarına gelen puan harcama şifrelerini istasyonlarındaki market görevlisine iletmeleri yeterli oluyor.

Kaynak: Carmedya.com

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