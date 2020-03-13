Fiat'tan yeni kampanya Fiat, yeni bir otomobil satın almak isteyen kullanıcılara mart ayı boyunca avantajlar sağlıyor.

Fiat, yeni bir otomobil satın almak isteyen kullanıcılara mart ayı boyunca avantajlar sağlıyor.







Kamu bankalarının sağladığı cazip faiz oranları fırsatı, Fiat Egea model ailesinde; 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Egea ailesinin dizel otomatik sedan versiyonları ise ay boyunca manuel şanzımanlı fiyattan sunuluyor. Fiat'ın kampanyasında; 2020 model 1.4 Fire 95 HP'lik manuel şanzımanlı Egea Sedan 94 bin 900 TL'den tüketicinin beğenisine sunulurken; Egea sedanın dizel otomatik versiyonu ise 159 bin 900 TL'den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor.



Mart ayında satışa sunulan 500 Ailesi'nin SUV üyesi yenilen 500X'in Cross gövde tipi 179 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla; Sport gövde tipi ise 199 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla Fiat showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.



