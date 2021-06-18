Fiat'tan yaza özel satış kampanyası
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Fiat'tan yaza özel satış kampanyası

Fiat'tan yaza özel satış kampanyası
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Bu yılın ilk beş ayında Türkiye'de en çok tercih edilen marka olan Fiat yaza özel satış kampanyası başlattı.

Bu yılın ilk beş ayında Türkiye'de en çok tercih edilen marka olan Fiat yaza özel satış kampanyası başlattı.

Tofaş açıklamasına göre, marka, kampanyalarıyla tüketicinin hayatını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda Egea ailesi, haziran ayında 157 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla 50 bin TL'ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

Konfora, tasarım ve teknolojiye herkesin ulaşabilmesi misyonu ile çalışan marka, ayrıca ailelerin konforunu yaşaması için 500L ve sportif SUV 500X modelinde de özel satış koşulları sunuyor. 7 inçlik dokunmatik ekrana sahip U-Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple Car Play ve Android Auto desteği bulunan 500L ailesinin "hem becerikli bir aile otomobili hem de havalı 500'L"nin Cross versiyonu, 213 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Özel tasarım detaylarıyla dikkati çeken Fiat 500X SUV ise 69 bin TL'ye varan indirimle tüketicilerle buluşuyor.

Hibrit Fiat Panda ve ikonik Fiat 500'ler için ise "online.fiat.com.tr"ye özel metalik renk hediye kampanyası sunuluyor. Fiat 500'ler için sunulan metalik renk hediye kampanyasına ek olarak, 5 bin TL'lik indirim fırsatı da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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