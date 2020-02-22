Fiat'tan şubat avantajı

22.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:41

Fiat, avantajlı fiyat ve kampanyalarına şubat ayında da devam ediyor.







Markanın ay boyunca sunduğu kredi seçenekleri dahilinde; Egea ailesi ile birlikte Fiat Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kullanılabilecek avantajlı koşullar doğrultusunda 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.



Otomatik vites farkı Fiat'tan!



Fiat, "Egea Konforuna Sahip Olmak Herkesin Hakkı" mottosu ile ay boyunca "Otomatik vites farkı bizden" kampanyasını da devam ettiriyor. Marka, 2020 model yılına ait Egea Ailesi sedan modellerin otomatik şanzımanlı versiyonlarını, 50 bin TL 24 ay ve yüzde 0,69 faiz fırsatı ile 160 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuyor.



Fiat Panda Cross 4×4 ise 129 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Pratik ve kompakt Fiat Panda Cross 4×4; dört tekerlekten çekiş, ayarlanabilir sürüş modları, yokuş iniş desteği, yükseltilmiş süspansiyonu ile Fiat showroomlarında SUV tutkunlarını bekliyor.



