Fiat'tan "sıfır temas" ile otomobil alma kolaylığı
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Fiat'tan "sıfır temas" ile otomobil alma kolaylığı

Fiat'tan 'sıfır temas' ile otomobil alma kolaylığı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Fiat, Egea model ailesini ve ürün gamındaki tüm binek otomobilleri, "Fiat Online" üzerinden özel koşullarla satışa sunuyor.

Fiat, Egea model ailesini ve ürün gamındaki tüm binek otomobilleri, "Fiat Online" üzerinden özel koşullarla satışa sunuyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, tüketicinin yanında olmayı sürdüren Fiat, salgında müşterilerinin gönül rahatlığıyla otomobil alabilmesi için çalışıyor.

Geçen yıldan bu yana devrede olan ve tam kapanma döneminde de 7/24 hizmet veren "online.fiat.com.tr" üzerinden rezervasyon yapan kullanıcılar, Fiat ürün gamındaki otomobil modellerinden dilediklerini hızlı ve pratik bir şekilde seçiyor. Motor ve donanım alternatiflerini takiben, son adım olan ön ödeme aşamasına geçiliyor. 2 bin TL'lik ön ödeme sonrasında bayi kullanıcıyı arayarak satış prosedürünü işletiyor ve süreç tamamlanıyor.

"Halen Egea Cross modelimize olan ilgi çok yüksek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "Ürünlerimizle olduğu kadar, sunduğumuz hizmetlerle de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Pandemi döneminde hayatımızda dijitalleşmenin yeri hızla arttı. Sürecin başından itibaren temassız satış ve servis süreçlerimizi gözden geçirip güçlendirdik. Müşterilerimizin yaşanan hassas günlerde hiçbir endişe duymadan markamızla uzaktan temas etmesini sağlıyoruz. Bu bakış açısıyla 2020 yılında 'online.fiat.com.tr'yi devreye aldık. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz ilk modelimiz ise Fiat 500X SUV oldu. Ocak ayında ise yeni Egea Cross modelimizin ön satışına başladık ve ilk 50 araç 6 saatte satıldı. 2021 başından beri 775 bin kişinin ziyaret ettiği sitemizde halen Egea Cross modelimize olan ilgi çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Fiat Online'da tüm otomobil modellerine yönelik satış işlemleri yapılabildiğini aktaran Aytaç, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz, satın almak istedikleri modelimizi seçtikten sonra ön ödeme yapıyor. Bu aşamada bayilerimiz devreye giriyor ve satış danışmanlarımız hemen müşterimizle irtibat kuruyor. Takibinde satış işlemlerini görüntülü görüşme kanalımızı kullanarak tamamlıyorlar. Son aşamada müşterilerimiz otomobillerini nasıl tercih ederlerse o şekilde teslim alma imkanına da sahipler. Servislerimizde dezenfeksiyon hizmetini gerçekleştirdikten sonra aracı isterse Fiat showroomlarından teslim almasını sağlıyor ya da talep ettiği adrese yönlendiriyoruz. Evrakları, teslimatı tercih ettiği noktada imzalaması yeterli oluyor. Sürecimiz de bu şekilde tamamlanıyor."

"Müşterilerimiz kendi siparişlerini oluşturabilecek"

Altan Aytaç, çevrim içi satış platformuna, bu yılın son çeyreğinde hafif ticari modelleri eklemeyi hedeflediklerini bildirdi.

Aytaç, haziran ayından itibaren kullanıcıların sadece stokta mevcut araçları değil, Fiat Online üzerinden kendi konfigüre ettikleri araçları da satın alabileceklerini, "Benim için üret" fonksiyonu ile kendi siparişlerini oluşturabileceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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