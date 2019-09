Fiat'tan ÖTV Desteği

09.09.2019 09:54

Fiat, tüketiciye olan desteğini Eylül ayında da sürdürüyor.







Ay sonuna kadar geçerli olacak satış kampanyasında, Egea Ailesi ve Panda modellerinde 11 bin TL'ye varan özel ÖTV desteği veriliyor. Hurda teşviki ve Eylül ayına özel ÖTV desteğiyle birlikte Egea Sedan 73 bin 900 TL, Panda ise 69 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tercihini Fiat Egea Ailesi'nden yana kullanacaklar; Mirror, Lounge, S-Design ve Sport versiyonlarını almaları halinde, Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisine de ücretsiz sahip olabiliyor.



