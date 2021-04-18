Fiat'tan nisan ayına özel kampanya
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Fiat'tan nisan ayına özel kampanya

Fiat'tan nisan ayına özel kampanya
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Fiat, nisan ayına özel satış koşulları sunuyor.

Fiat, nisan ayına özel satış koşulları sunuyor.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat, kampanyalarıyla tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor.

Egea, Koç Fiat Kredi (KFK) aracılığıyla gerçekleşen kampanyada 142 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL'ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.

Ferah iç hacmi ve kullanışlılığıyla ailelerin tercihi olan Fiat 500L'nin Cross gövde tipi 199 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini beklerken, Fiat Panda'da sağlık çalışanlarına özel yüzde 7 indirim sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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